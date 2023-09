Homem morre na Austrália após baleia colidir com barco

“Uma baleia esteve envolvida no caso. Improvável e terrivelmente trágico”, disse a ministra da Polícia do Estado de Nova Gales do Sul, Yasmin Catley.

Já ministro estadual dos Serviços de Emergência, Jihad Dib, disse que foi “um acidente absolutamente estranho”.

O barco "provavelmente teria atingido ou sido impactado por uma baleia, fazendo com que se inclinasse, ejetando os dois homens", disse a polícia em comunicado. A espécie da baleia não foi identificada.