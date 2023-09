Lula está clinicamente estável após cirurgia, caminhou e fez fisioterapia

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece clinicamente estável após cirurgia realizada na sexta-feira, informou boletim médico divulgado pelo hospital na manhã deste sábado, ressaltando que ele caminhou e fez sessões de fisioterapia pela manhã.

O boletim do hospital Sírio Libanês de Brasília afirmou ainda que Lula permanece internado em apartamento.

O presidente foi submetido a uma artoplastia do quadril com colocação de prótese nesta sexta-feira. O problema ortopédico, que aparece com a idade, é um desgaste na cartilagem que reveste a articulação entre o osso da perna e o quadril. A cirurgia consiste na retirada da cabeça do fêmur para colocação de uma prótese.