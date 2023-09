Número de mortos em explosão no Paquistão sobe para 59 e ministro culpa a Índia

Por Salim e Ahm

QUETTA, Paquistão (Reuters) - Aumentou para 59 o número de mortos neste sábado em uma grande explosão em uma mesquita no Paquistão, enquanto o governo promete encontrar os autores e acusa a agência de inteligência da Índia de envolvimento no caso.

A explosão aconteceu na sexta-feira e atingiu uma mesquita em Mastung, na província do Baluchistão, no sul paquistanês, depois que um homem-bomba detonou explosivos perto de um veículo da polícia, onde as pessoas se reuniam em procissão para celebrar o aniversário do profeta Maomé.