Papa Francisco consolida legado e deixa sua marca no futuro da Igreja com novos cardeais

Por Philip Pullella

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Francisco consolidou ainda mais seu legado neste sábado, elevando 21 prelados ao posto de cardeal e aumentando significativamente a porcentagem de eleitores escolhidos por ele que terão o direito de votar no seu sucessor.

Em cerimônia na Praça de São Pedro conhecida como consistório, Francisco “criou” 21 novos cardeais, os “príncipes da Igreja” com seus chapéus vermelhos que serão os conselheiros mais próximos do pontífice no Vaticano e em todo o mundo.