Atividade de serviços da China se expande no ritmo mais lento deste ano, mostra PMI do Caixin

PEQUIM (Reuters) - A atividade de serviços da China expandiu no ritmo mais lento deste ano em setembro, segundo pesquisa do setor privado divulgada neste domingo, com a demanda permanecendo fraca apesar de uma série de medidas de estímulo.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Caixin/S&P Global caiu para 50,2 em setembro, de 51,8 em agosto, a leitura mais baixa desde dezembro. A marca de 50 pontos separa a expansão da contração da atividade.

A segunda maior economia do mundo corre o risco de não atingir a meta de crescimento de cerca de 5% este ano, uma vez que as autoridades lutam contra o agravamento da queda no setor imobiliário, os fracos gastos dos consumidores, o alto nível de endividamento e as tensões geopolíticas, levando os principais bancos a rebaixar as previsões para o ano.