Biden pressiona republicanos a apoiarem projeto com auxílio à Ucrânia

Por Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Joe Biden, pressionou parlamentares republicanos neste domingo a apoiarem um projeto de lei que fornecerá mais auxílio à Ucrânia, dizendo que estava “farto e cansado” das temeridades políticas que quase levaram a uma paralisação do governo.

Biden falou após o Congresso aprovar uma lei provisória no sábado que estendeu o financiamento do governo por mais um mês e evitou uma paralisação que deixaria a maior parte dos quatro milhões de funcionários do governo federal sem salário e cortaria vários serviços públicos.