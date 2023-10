Bomba é detonada em prédio do governo da Turquia

Por Huseyin Hayatsever e Burcu Karakas

ANKARA (Reuters) - Duas pessoas detonaram uma bomba diante de prédios do governo da Turquia em Ankara neste domingo, em um ataque que terminou com a morte de ambos e feriu dois policiais e que as autoridades consideram o primeiro ataque terrorista na capital em anos.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela Reuters mostraram um veículo parando no principal portão do Ministério do Interior e um de seus ocupantes rapidamente andando na direção do prédio, antes de ser envolto por uma explosão, enquanto o outro permaneceu na rua.