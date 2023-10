Cinco cargueiros estão a caminho de portos da Ucrânia, diz vice-primeiro-ministro

Kubrakov também disse que três graneleiros - Azara, Ying Hao 01 e Eneida - deixaram portos ucranianos mais cedo neste domingo usando um “corredor temporário estabelecido pela Marinha da Ucrânia” e carregando 127.000 toneladas de produtos agrícolas e minérios de ferro.

Os três cargueiros são os mais recentes que zarparam desde que Kiev organizou um “corredor humanitário” temporário, após a Rússia abandonar um acordo que permitia a passagem segura de exportações da Ucrânia.

Após invadir a Ucrânia ano passado, Moscou fechou os portos do Mar Negro de um dos maiores fornecedores de grãos do mundo. Kiev e seus parceiros do Ocidente disseram que foi uma tentativa de usar fornecimentos globais de comida como chantagem.