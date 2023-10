Congresso aprova financiamento provisório e evita paralisação do governo dos EUA

Por David Morgan e Moira Warburton e Makini Brice

WASHINGTON (Reuters) - O Congresso dos EUA aprovou um projeto de lei de financiamento provisório no sábado, com apoio maciço dos democratas, após o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, recuar em uma demanda do grupo linha-dura do seu partido.

O Senado, com maioria democrata, votou 88 x 9 ao aprovar a medida para evitar a quarta paralisação parcial do governo em uma década, enviando o projeto de lei para o presidente Joe Biden, que o sancionou antes do prazo de 12h01, horário da costa leste dos EUA.