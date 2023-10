Credit Suisse e Moçambique fecham acordo extrajudicial sobre escândalo dos "títulos de atum"

Por Noele Illien e Kirstin Ridley

ZURIQUE (Reuters) - O Credit Suisse fechou um acordo extrajudicial de última hora com Moçambique no escândalo dos “títulos de atum” de mais de 1,5 bilhão de dólares e que já durava uma década, disse neste domingo o novo dono do banco suíço, o UBS, encerrando a disputa danosa que havia herdado.

Pelo acordo, fechado um dia antes do começo de um julgamento civil de três meses em Londres, o UBS perdoará parte de um empréstimo que o Credit Suisse concedeu a Moçambique em 2013, o que representa menos de 100 milhões de dólares, disse uma fonte com conhecimento da situação, que se recusou a ser identificada porque os termos não são públicos.