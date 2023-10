Ex-primeiro-ministro pró-Rússia vence eleições na Eslováquia, mas precisa de aliados

Por Jan Lopatka e Jason Hovet

BRATISLAVA (Reuters) - O ex-primeiro-ministro de esquerda da Eslováquia, Robert Fico, derrotou seu rival progressista em uma eleição parlamentar, após fazer campanha para encerrar auxílio militar à Ucrânia, mas precisará conquistar aliados para formar o próximo governo, de acordo com os resultados quase completos do pleito neste domingo.

Com as contagens de 98% dos distritos eleitorais da eleição de sábado, o partido SMER-SSD, de Fico, liderava com 23,37%. O Eslováquia Progressista (PS) apareceu em seguida com 16,86%, e o partido HLAS (Voice) foi o terceiro colocado com 15,03%.