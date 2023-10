Medvedev diz que instrutores britânicos na Ucrânia poderiam ser alvos legítimos

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-presidente russo, Dmitry Medvedev, sugeriu neste domingo que soldados britânicos treinando tropas ucranianas na Ucrânia seriam alvos legítimos das forças russas, assim como fábricas alemãs que fabricam mísseis Taurus, se eles forem fornecidos a Kiev.

Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, e que se tornou uma figura cada vez mais agressiva e anti-ocidente na política russa, disse que essas medidas do Ocidente estavam fazendo com que a Terceira Guerra Mundial ficasse mais próxima.

Em uma publicação no Telegram, Medvedev direcionou sua ira, em um primeiro momento, ao recém-nomeado ministro da Defesa do Reino Unido, Grant Shapps, que disse em uma entrevista a um jornal que Londres queria enviar instrutores militares à Ucrânia, além de treinar forças armadas ucranianas no Reino Unido ou em outros países ocidentais, como acontece atualmente.