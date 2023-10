Ministro do Reino Unido pressiona primeiro-ministro por corte de imposto antes da eleição

Por Elizabeth Piper e Alistair Smout e Andrew MacAskill

MANCHESTER (Reuters) - O ministro britânico Michael Gove disse neste domingo que gostaria de ver cortes de impostos antes da eleição esperada para o próximo ano, colocando pressão em seu chefe, o primeiro-ministro Rishi Sunak, que respondeu dizendo que o melhor corte desse tipo seria reduzir a inflação.

Com os Conservadores atrás do Partido Trabalhista nas pesquisas de opinião, apesar de ter diminuído um pouco a diferença, Sunak está sob pressão para apresentar uma nova agenda não apenas ao seu partido, mas para um país que sofre com uma crise de custo de vida.