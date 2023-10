Missão da ONU chega a Nagorno-Karabakh enquanto êxodo de armênios continua

(Reuters) - Uma missão da ONU chegou a Nagorno-Karabakh neste domingo, segundo a imprensa do Azerbaijão, enquanto um êxodo em massa de pessoas com etnia armênia da região continua, após uma ofensiva militar no mês passado.

A missão, liderada por uma autoridade sênior de auxílio humanitário da ONU, é o primeiro acesso da entidade à região em cerca de 30 anos.

A Armênia pediu que a Corte Mundial ordenasse o Azerbaijão a retirar todas as suas tropas de estabelecimentos civis em Nagorno-Karabakh e a dar acesso à ONU.