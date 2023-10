Presidente da Câmara dos EUA promete sobreviver no cargo após paralisação no governo ser evitada

Por David Morgan

WASHINGTON (Reuters) - O líder dos Republicanos na Câmara, Kevin McCarthy, disse neste domingo que espera sobreviver à ameaça à sua presidência da Casa após um crítico linha-dura do seu partido pedir sua retirada do cargo, depois da aprovação de um projeto de lei de financiamento provisório do governo que atraiu mais apoio dos Democratas que dos Republicanos.

O parlamentar republicano linha-dura Matt Gaetz disse a vários veículos de imprensa dos EUA que entrará com uma “moção para desocupar”, um chamado de votação para depor McCarthy do cargo de presidente da Câmara, testando o apoio dele na casa que seu partido controla por uma margem pequena de 221 a 212.