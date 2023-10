Prigozhin, mercenário russo, é celebrado como herói do povo em funeral

Por Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - Em funerais para Yevgeny Prigozhin, que morreu em um acidente de avião que não foi explicado exatamente 40 dias atrás, dúzias de pessoas celebraram o chefe mercenário como um herói patriota da Rússia que falou a verdade para os poderosos.

O jato privado da Embraer no qual Prigozhin viajava para São Petersburgo caiu ao norte de Moscou, matando as 10 pessoas a bordo em 23 de agosto, incluindo outras duas das principais lideranças do Grupo Wagner, quatro guarda-costas de Prighozin e três tripulantes.