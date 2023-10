Quase paralisação do governo dos EUA ilustra disfunção política de Washington

Os republicanos da Câmara se dividiram em brigas internas sobre as exigências do grupo linha dura por cortes de US$ 120 bilhões.

"A bancada da disfunção em ação", disse o deputado republicano Don Bacon aos repórteres no início deste mês, depois que os linha dura bloquearam a consideração de um projeto de lei de defesa que finalmente foi aprovado na quinta-feira.

"O governo não é uma telenovela", disse a deputada republicana Monica De La Cruz, do Texas, na sexta-feira, expressando sua frustração com as políticas de fronteira de Biden e a oposição a um projeto de lei provisório republicano fracassado que incluía restrições de fronteira.

Antes do sábado, as amargas relações políticas entre os partidos, e dentro do Partido Republicano em particular, se transformaram em ataques, alguns dirigidos ao deputado republicano linha dura Matt Gaetz, um proeminente defensor do financiamento bipartidário que ameaçou pedir a saída de McCarthy.

"Ele não é um republicano conservador. Ele é um charlatão", disse o deputado Mike Lawler, um republicano centrista de Nova York, sobre Gaetz após o fracasso de votação republicana.

Gaetz respondeu em uma participação em um podcast: "Vou pegar meu cobertor e me enrolar em um canto, ligar para meu terapeuta e ver como lidar com todos os sentimentos feridos"