Recuperação da atividade industrial da China desacelera em setembro, mostra PMI do Caixin

PEQUIM (Reuters) - A atividade industrial da China expandiue em um ritmo mais lento em setembro, segundo pesquisa do setor privado divulgada neste domingo, com a demanda externa lenta pesando sobre as perspectivas, mesmo com o aumento da produção.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) do setor industrial do Caixin/S&P Global caiu para 50,6 em setembro, de 51,0 no mês anterior, perdendo das previsões dos analistas de 51,2. A marca de 50 pontos do índice separa o crescimento da contração.

A segunda maior economia do mundo está mostrando alguns sinais de estabilização após uma enxurrada de medidas modestas, mas as perspectivas são obscurecidas por uma queda no setor imobiliário, recuo nas exportações e alto índice de desemprego entre os jovens.