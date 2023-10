Após ataque a bomba em Ancara, Turquia reage com ações no Iraque e dentro do país

O Ministério da Defesa disse que muitos militantes foram "neutralizados", um termo usado principalmente para significar mortos, em ataques aéreos que destruíram 20 alvos - cavernas, abrigos e depósitos usados pelo PKK nas regiões iraquianas de Metina, Hakurk, Qandil e Gara.

Nos últimos anos, a Turquia intensificou a ação militar contra o PKK no norte do Iraque, em operações que, segundo ela, são conduzidas com base nos direitos de autodefesa decorrentes do Artigo 51 da Carta das Nações Unidas.

O presidente iraquiano, Abdul-Latif Rashid, disse, em comentários transmitidos na segunda-feira, que o Iraque rejeita os repetidos ataques aéreos turcos ou a presença de bases turcas na região do Curdistão e espera chegar a um acordo com Ancara para resolver o problema.

O PKK é considerado uma organização terrorista pela Turquia, pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Ele lançou uma insurgência no sudeste da Turquia em 1984 e mais de 40.000 pessoas foram mortas no conflito.

No domingo, imagens de circuito fechado de TV vistas pela Reuters mostraram um veículo parando do lado de fora do portão principal do Ministério do Interior em Ancara e um de seus ocupantes caminhando rapidamente em direção ao prédio antes de ser engolido por uma explosão.

A bomba matou um agressor e as forças de segurança mataram o outro, informou o ministro do Interior. A explosão sacudiu um distrito que abriga ministérios e o Parlamento, em um ataque que coincidiu com a reabertura da assembleia.