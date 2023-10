Argélia diz que Níger aceitou proposta para mediação da crise política

Em agosto, o ministro das Relações Exteriores argelino, Ahmed Attaf, disse que a Argélia havia conversado várias vezes com os líderes militares do Níger e propôs uma iniciativa para que o país voltasse à ordem constitucional normal.

Ele disse que proporia garantias para todos os lados da crise e sediaria uma conferência sobre desenvolvimento na região do Sahel, sem entrar em detalhes.

O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, disse no mês passado que estava tentando restabelecer a ordem constitucional e resolver os problemas políticos e econômicos no Níger e que aceitava qualquer apoio a esse processo.

Tinubu é o presidente do principal bloco da África Ocidental, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao), que vem tentando negociar com a junta militar do Níger. A Cedeao tem dito que está pronta para enviar tropas se os esforços diplomáticos para restaurar a ordem não forem bem-sucedidos.

(Por Omar Abdel-Razek e Clauda Tanios)

((Tradução Redação São Paulo, +55 11 5047-3075)) REUTERS FC FDC