Blinken conversa com presidente eleito da Guatemala e apoia transição "pacífica"

Arévalo, um político de 64 anos que prega o discurso anticorrupção, venceu facilmente a eleição em agosto e deve assumir o cargo em janeiro. Ele tem reclamado, contudo, de um "golpe de estado" e da perseguição de promotores contra ele e seu partido, o Movimiento Semilla.

"O secretário expressou apoio à transição pacífica na Guatemala para o presidente eleito Arévalo", afirmou o Departamento de Estado norte-americano em comunicado, depois do encontro virtual ocorrido nesta segunda-feira.

"Ele também mostrou solidariedade ao povo guatemalteco, em um momento no qual ele enfrenta tentativas de impedir a transferência democrática do poder", acrescentou.

O Ministério Público da Guatemala realizou na sexta-feira uma operação no Tribunal Superior Eleitoral por pelo menos 20 horas, levando caixas com a apuração do resultado eleitoral. O órgão alegou falhas nos registros partidários, algo que Semilla nega.

O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos afirmou que os acontecimentos aumentam as preocupações sobre o processo eleitoral e o Estado de direito, enquanto que a Organização dos Estados Americanos alertou sobre violações constitucionais.

(Reportagem de Kanishka Singh em Washington)