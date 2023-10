Candidatos à Presidência da Argentina trocam farpas em primeiro debate

Por Walter Bianchi

BUENOS AIRES (Reuters) - Os principais candidatos à Presidência da Argentina entraram em confronto no primeiro debate da campanha no domingo, trocando farpas sobre quem é o culpado pelas últimas crises econômicas e como acabar com décadas de dificuldade econômica.

De acordo com a lei argentina, dois debates obrigatórios devem ser realizados antes da eleição presidencial de 22 de outubro, na qual os eleitores argentinos têm visões radicalmente diferentes para o futuro.