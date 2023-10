Candidatos presidenciais do Equador concordam com linha dura contra crime, mas divergem sobre economia

O presidente equatoriano, Guillermo Lasso, convocou eleições antecipadas em maio, quando dissolveu o legislativo para evitar um processo de impeachment. O vencedor ocupará a Presidência até 2025, quando as eleições regulares serão retomadas.

No debate de domingo, ambos os candidatos prometeram ser duros com as gangues do crime organizado, fortalecer as forças de segurança e buscar ajuda internacional para enfrentar a crescente violência.

"Vou recuperar o controle do país", disse González.

Noboa, que estava à frente de González nas pesquisas no mês passado, planeja classificar as gangues como "narcoterroristas" e propôs prisões flutuantes no mar para os presos mais perigosos.

Os candidatos discordaram, no entanto, sobre onde concentrar os investimentos para estimular a economia em dificuldades do Equador, que tem previsão de crescimento de 1,5% este ano e 0,8% em 2024.

González se comprometeu a aumentar a produção de petróleo e reiterou os planos de injetar 2,5 bilhões de dólares de reservas internacionais na economia. Ela também disse que eliminará alguns benefícios fiscais.