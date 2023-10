Cientistas de Hungria e EUA ganham Nobel de Medicina por descoberta relacionada à vacina contra Covid-19

"O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2023 foi concedido a Katalin Karikó e Drew Weissman por suas descobertas sobre modificações de bases nucleosídicas que permitiram o desenvolvimento de vacinas eficazes de mRNA contra a Covid-19", disse o órgão.

Karikó foi vice-presidente sênior e chefe de substituição de proteínas de RNA na BioNTech até 2022 e, desde então, tem atuado como consultora da empresa. Ela também é professora da Universidade de Szeged, na Hungria, e professora adjunta da Escola de Medicina Perelman da Universidade da Pensilvânia.

Weissman é professor de pesquisa de vacinas na Perelman.

Karikó descobriu uma maneira de evitar que o sistema imunológico inicie uma reação inflamatória contra o mRNA feito em laboratório, o que antes era visto como um grande obstáculo contra qualquer uso terapêutico do mRNA.

Juntamente com Weissman, ela demonstrou em 2005 que os ajustes nos nucleosídeos, as letras moleculares que escrevem o código genético do mRNA, podem manter o mRNA fora do radar do sistema imunológico.

"Portanto, o Prêmio Nobel deste ano reconhece a descoberta científica básica que mudou fundamentalmente nossa compreensão de como o mRNA interage com o sistema imunológico e teve um grande impacto na sociedade durante a recente pandemia", disse Rickard Sandberg, membro da Assembleia do Nobel no Instituto Karolinska.