Conservadores questionam papa sobre mulheres e LGBT antes de encontro no Vaticano

Por Philip Pullella

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Membros conservadores da Igreja Católica tem lançado uma série de questionamentos ao papa Francisco antes de um grande encontro no Vaticano, com cinco cardeais exigindo esclarecimentos sobre casais do mesmo sexo e outras questões, e um grupo de mulheres dizendo que apenas os homens deveriam votar no evento.

Cardeais da Ásia, Europa, África, Estados Unidos e América Latina disseram nesta segunda-feira que enviaram ao papa um conjunto de perguntas formais, conhecidas como “dubia” (“dúvidas”, em latim), sobre o encontro.