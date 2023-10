Decisão da Suprema Corte dos EUA pode ajudar filho de Biden a contestar acusação por porte de arma

"A decisão de Bruen criou uma grande incerteza em termos de quais leis sobre armas são constitucionais e quais podem não ser", disse Andrew Willinger, diretor executivo do Centro de Leis sobre Armas de Fogo da Duke University.

Um tribunal de recursos já concluiu que a lei relacionada a drogas em questão no caso de Biden pode ser inconstitucional em algumas circunstâncias, à luz do precedente de Bruen. Em um caso envolvendo um usuário de maconha, o 5º Tribunal de Apelações do Circuito dos Estados Unidos, com sede em Nova Orleans, concluiu em agosto que a história e a tradição do país "não justificam o desarmamento de um cidadão sóbrio com base exclusivamente em seu uso anterior de droga".

Mesmo que Hunter Biden consiga que a acusação de posse seja descartada, ainda há a questão das duas acusações sobre declarações falsas no formulário de verificação de antecedentes. Essas acusações, de acordo com especialistas, podem ser mais difíceis de serem retiradas porque o caso é semelhante o outros não relacionados a armas que criminalizam mentir para o governo em questões importantes.