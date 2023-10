Deputado republicano Gaetz tenta destituir McCarthy da presidência da Câmara

Não está claro se ele terá sucesso. Os republicanos controlam a Câmara por uma estreita maioria de 221-212, e seriam necessárias apenas cinco deserções para ameaçar o poder de McCarthy, se todos os democratas votarem contra ele.

Gaetz e outros republicanos de extrema-direita estão irritados com o fato de McCarthy ter contado com os votos dos democratas para aprovar uma extensão temporária do financiamento do governo no sábado, o que evitou uma paralisação parcial da administração Biden. Uma facção de cerca de 20 republicanos, incluindo Gaetz, tem pressionado McCarthy ao bloquear repetidamente outros projetos.

McCarthy chamou o desafio de liderança de Gaetz de perturbador e disse que espera sobreviver.