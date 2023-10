Dia nacional de Taiwan torna celebração polarizada em ano eleitoral, diz ex-presidente

Em uma postagem furiosa no Facebook, Ma, que foi presidente de 2008 a 2016 e é membro graduado do principal partido de oposição Kuomintang (KMT), disse que o governo está abrindo caminho para a independência de Taiwan, formalmente chamada de República da China, ao chamar a celebração em sua tradução oficial em inglês de "Taiwan National Day" (Dia Nacional de Taiwan), o que tem sido feito desde 2021.

"Não posso ficar de braços cruzados enquanto o governo do Partido Democrático Progressista (DPP) põe em risco a segurança de Taiwan e prejudica a República da China", escreveu ele. "Use seus votos nas eleições presidenciais de janeiro para remover esse governo que viola a Constituição da República da China e desconsidera a segurança do povo taiwanês."

O primeiro-ministro de Taiwan, Chen Chien-jen, que também é membro do DPP, rejeitou as críticas de Ma, dizendo que ele já havia participado de festividades anteriormente, quando a tradução em inglês era Taiwan National Day.

"Vamos nos unir para defender a soberania, a liberdade e a democracia de nossa República da China, Taiwan", disse Chen aos repórteres, usando a formulação que o governo prefere para o nome formal de Taiwan.

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, fará um discurso importante no dia nacional, e também haverá um desfile militar em frente ao gabinete presidencial.

Tanto Tsai quanto Lai ofereceram repetidamente conversações com Pequim, mas foram rejeitados, pois a China acredita que ambos são separatistas.