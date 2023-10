Economistas ajustam marginalmente inflação de 2024 para cima em pesquisa Focus sem grandes alterações

O centro da meta oficial para a inflação em 2023 é de 3,25% e para 2024, 2025 e 2026 é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

As apostas para o patamar de juros ao final deste ano e do próximo também seguiram inalteradas, com o mercado ainda vendo a Selic em 11,75% e 9,00% na conclusão de cada período.

Ao mesmo tempo, a mediana das previsões na pesquisa continuou sendo de que o Produto Interno Bruto (PIB) crescerá 2,92% em 2023 e 1,50% em 2024. As expectativas do mercado em torno do desempenho econômico do país têm melhorado ao longo dos últimos meses, depois de leituras surpreendentemente resilientes do PIB nos dois primeiros trimestres.