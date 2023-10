Governo vai liberar mais R$43 milhões para Bahia em meio à onda de violência

"Estamos ampliando recursos (para a segurança da Bahia", disse Dino em entrevista a jornalistas em Brasília.

Segundo o ministro, a Bahia já tinha 39 milhões de reais deste ano previstos no Fundo Nacional de Segurança Pública e 86 milhões de anos anteriores do fundo. A soma será ampliada com mais 20 milhões para custeio de equipamentos, incluindo viaturas, e 23 milhões relativos à execução da "Operação Paz", voltada ao combate a homicídios.

"De recurso federal, nós estamos neste momento com 168 milhões (de reais) alocados na Bahia para apoiar o governo do Estado da Bahia", acrescentou durante a coletiva de lançamento do Programa Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas.

Os recursos liberados para a Bahia fazem parte de um programa mais amplo de combate à violência, o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas (Enfoc), que foi lançado por Dino nesta segunda-feira. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, serão investidos no total 900 milhões de reais até 2026 para ações em diversos Estados, com destaque para a Amazônia.

Dino disse ainda que, além dos recursos para a Bahia, o governo federal está ampliando em 109 os policiais de forças federais no Estado - entre policiais federais, policiais rodoviários federais e integrantes do Comando de Operações Táticas (COT) da PF -, além do deslocamento para a Bahia de cinco blindados e um helicóptero.

Também haverá apoio federal em ações no sistema penitenciário baiano, como por exemplo na retirada de celulares, envio de equipamentos e liberação de recursos do Fundo Penitenciário para adaptação de cadeias para o isolamento de lideranças criminosas, além de reforço em ações de inteligência, disse o ministro.