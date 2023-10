Trump ganhou mais de US$1 bi com fraude, diz Estado de NY em começo de julgamento

Por Jack Queen e Luc Cohen

(Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi nesta segunda-feira a um tribunal de Manhattan para ouvir um promotor do Estado de Nova York acusá-lo de ganhar mais de 1 bilhão de dólares ao mentir sobre o seu império imobiliário, acusações que o político classificou de “golpe”.

O julgamento no tribunal no centro de Manhattan diz respeito a acusações da procuradora-geral do Estado, Letitia James, de que Trump teria inflado seus ativos e seu próprio patrimônio líquido entre 2011 e 2021 para obter empréstimos bancários em melhores condições e menores prêmios de seguro.