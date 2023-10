Kiev minimiza contratempos nos EUA e Eslováquia em meio a reunião de ministros da UE

As eleições estão iminentes em vários países europeus, e sobretudo no próximo ano nos Estados Unidos, onde os apoiadores republicanos de direita do antigo presidente Donald Trump têm apelado cada vez mais pela suspensão do financiamento da Ucrânia.

Os republicanos controlam a Câmara dos Deputados, uma das duas casas do Congresso dos EUA, onde o presidente Kevin McCarthy poderá precisar contar com os democratas para apoiar qualquer projeto de lei para financiar a Ucrânia. Os republicanos radicais ameaçaram tentar removê-lo.

O governo do presidente Joe Biden diz esperar que a Câmara aprove uma medida para manter o fluxo de ajuda à Ucrânia. Biden pressionou no domingo os republicanos do Congresso a apoiarem a ajuda, dizendo que estava “farto” da ousadia política que quase fechou o governo.

Kuleba disse acreditar que a decisão no fim de semana de aprovar um projeto de lei que exclui a ajuda foi "um incidente" e não "um sistema", e Kiev espera que a ajuda continue.

“Temos uma discussão muito aprofundada com ambas as partes do Congresso – republicanos e democratas”, declarou ele.