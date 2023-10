México diz que 10 mil imigrantes chegam à fronteira com EUA diariamente e pede abordagem das causas

Em setembro, o número de imigrantes encontrados na fronteira EUA-México estava a caminho de se aproximar ou superar as máximas mensais anteriores.

López Obrador enfatizou que as autoridades devem abordar as causas fundamentais que impulsionam a imigração, incluindo a necessidade das pessoas de encontrar trabalho e melhorar suas condições de vida.

"O que precisamos é construir pontes de entendimento e colaboração para que as pessoas não sejam forçadas a migrar", disse ele antes de um planejado encontro com ministros das Relações Exteriores de países latino-americanos e autoridades norte-americanas.

Ele também lamentou a morte de 10 imigrantes cubanos que morreram em um acidente de trânsito no Estado de Chiapas, no sul do México, no domingo.

(Por Laura Gottesdiener em Monterrey e Raul Cortes na Cidade do México)