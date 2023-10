Nova chefe de migração da ONU teme que mortes em barcos sejam "normalizadas"

Solicitado a comentar o debate, Pope disse: "Nossa maior preocupação é que as mortes no Mediterrâneo tenham sido normalizadas e que as pessoas tenham como certo que isso é apenas um custo do movimento humano."

"Se realmente quisermos impedir que as pessoas cruzem o Mediterrâneo em barcos frágeis e morram enquanto o fazem, precisamos abordar a situação de forma muito mais abrangente", disse ela. Ela se recusou a comentar diretamente os comentários de Musk.

Pope, que deseja criar parcerias com empresas privadas para gerenciar melhor a migração, venceu uma eleição tensa em maio contra seu então chefe, tornando-se a primeira mulher a liderar a agência da ONU desde sua criação em 1951. A OIM busca garantir uma migração humana e ordenada e intervém quando necessário.

Em sua primeira coletiva de imprensa, ela prometeu trabalhar com países que desejam renovar suas forças de trabalho, como a Espanha.

"A evidência é bastante esmagadora de que a migração de fato beneficia as economias", disse ela, afirmando que isso é especialmente verdadeiro em países ricos com populações envelhecidas e baixas taxas de natalidade.

Houve quase 10.000 incidentes com migrantes que foram forçados a atravessar as fronteiras da União Europeia -- seja por terra ou por água -- entre maio e agosto, segundo um relatório do conselho dinamarquês de refugiados divulgado nesta segunda-feira.