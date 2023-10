OMS recomenda vacina contra a malária que será comercializada no próximo ano

A R21/Matrix-M, desenvolvida pela universidade britânica de Oxford, estará disponível para os países em meados de 2024, disse Tedros, acrescentando que o custo da vacina estará entre 2 e 4 dólares.

“A OMS agora está revisando o imunizante para pré-classificação, que é nosso selo de aprovação, e vai possibilitar que a Gavi (uma aliança global de vacinas) e o Unicef comprem doses dos fabricantes”, afirmou.

A R21/Matrix-M é fabricada em massa pelo Serum Institute of India, e usa o adjuvante Matrix M, da Novavax. Adar Poonawalla, presidente-executivo do Instituto Serum da Índia, afirmou que já produziu mais de 20 milhões de doses, antecipando-se à recomendação da OMS.

“Vamos aumentar (a produção) de acordo com as exigências da demanda”, afirmou. “Esperamos que, ao fim de 2024, não haja incompatibilidade entre a demanda e a oferta, quando nossa oferta entrar no sistema.”

A vacina vai competir com a RTS,S, da GSK, que foi recomendada pela agência da ONU em 2021, com o nome de Mosquirix.

A OMS informou que as vacinas tiveram eficácia similar nos testes, mas que não houve um confronto para saber qual delas é melhor. Os países deverão decidir qual produto comprarão, levando em consideração o preço e a oferta.