Premiê da Austrália busca apoio para referendo indígena com início de votação antecipada

Em uma tentativa de mobilizar apoio, Albanese disse que se os australianos se concentrarem na pergunta do referendo em meio às distrações, eles votarão sim, e não há nada a temer com a campanha.

"Sinceramente, acho que a chave para a próxima quinzena são as conversas individuais com as pessoas para que aceitem esse pedido da maioria esmagadora dos povos aborígines e das Ilhas do Estreito de Torres", disse ele em Melbourne, onde a votação antecipada começou nesta segunda-feira.

A votação antecipada do referendo em Nova Gales do Sul e no Território da Capital Australiana começará na terça-feira.

(Reportagem de Stella Qiu)