Presidente da COP28 diz que petroleiras apoiam meta de zerar emissões líquidas de carbono para 2050

"Precisamos de uma transformação holística em todo o sistema de economias inteiras -- economias que atualmente funcionam com o equivalente a 250 milhões de barris de petróleo, gás e carvão todos os dias", disse Jaber em uma conferência de petróleo e gás em Abu Dhabi.

Jaber disse que mais de 20 empresas do setor responderam positivamente aos apelos para se alinharem em torno da zero emissão líquida de carbono até 2050, e para zerar as emissões de metano e eliminar a queima de rotina até 2030.

A cúpula da COP28 está programada para ocorrer em Dubai entre 30 de novembro e 12 de dezembro.

Antes da COP28, os países permanecem divididos entre aqueles que exigem um acordo para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis que causam o aquecimento do planeta e as nações que insistem em preservar o uso do carvão, do petróleo e do gás natural.

A cúpula é vista como uma oportunidade crucial para que os governos acelerem as ações para limitar o aquecimento global, já que os relatórios até agora mostram que os países não estão no caminho certo para cumprir as promessas de limitar o aumento das temperaturas globais a 1,5 grau Celsius.

(Reportagem de Maha El Dahan, Yousef Saba e Alexander Cornwell)