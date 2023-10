Telhado de igreja mexicana desaba e mata ao menos 10 durante missa dominical

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O teto de uma igreja desabou durante a missa de domingo em uma cidade do norte do México, matando pelo menos 10 pessoas e ferindo 60, disseram autoridades nesta segunda-feira, quando as autoridades locais começaram a encerrar os esforços de busca e resgate.

Cinco mulheres, dois homens e três crianças estavam entre os mortos na igreja na cidade de Ciudad Madero, na costa do Golfo, no Estado de Tamaulipas, disse o governador Américo Villarreal.

Imagens postadas nas mídias sociais mostraram o momento em que o telhado da igreja desabou, com uma nuvem de fumaça cinza se espalhando pelo ar, seguida pela queda das paredes externas de tijolos amarelos.