Câmara dos Deputados dos EUA votará nesta 3ª-feira contestação da liderança de McCarthy

Jeffries disse que conversou com McCarthy na noite de segunda-feira, mas não quis revelar o que foi discutido.

McCarthy disse aos republicanos em uma reunião a portas fechadas que não tentaria fazer um acordo com os democratas, de acordo com o deputado republicano Kevin Hern.

Gaetz e outros republicanos de extrema-direita estão irritados com o fato de McCarthy ter contado com os votos dos democratas para aprovar uma extensão temporária do financiamento no sábado, o que evitou uma paralisação parcial do governo.

Gaetz foi um dos mais de uma dúzia de republicanos que votaram repetidamente contra a candidatura de McCarthy a presidente da Câmara em janeiro. McCarthy acabou garantindo o posto após 15 rodadas de votação.

Outros republicanos disseram que permaneceriam com McCarthy e não viam nenhuma alternativa confiável.

"Estou interessado em trabalhar mais, e não há nenhum plano em andamento. Ninguém se apresentou para concorrer ao cargo de presidente da Câmara. Isso simplesmente não faz sentido", disse à Reuters a deputada republicana de extrema-direita Marjorie Taylor Greene.