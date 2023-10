Candidatura independente de Kennedy Jr. pode prejudicar Biden e Trump nas eleições de 2024

O sistema bipartidário de democratas e republicanos domina a política presidencial norte-americana há mais de um século, mas candidatos de terceiros partidos já influenciaram o resultado no passado.

O sucesso de Biden ou Trump, o ex-presidente que é o favorito para a indicação de seu partido em 2024, pode se resumir a alguns milhares de eleitores em um punhado de Estados críticos, incluindo Pensilvânia, Michigan, Geórgia e Arizona. Os eleitores independentes, aqueles que não estão registrados em nenhum dos partidos, provavelmente serão um fator decisivo nesses lugares.

Os doadores com grandes recursos e o sobrenome famoso, combinados com a falta de entusiasmo geral por Biden e Trump, poderiam ajudar Kennedy a obter votos de ambos os lados.

"Nossa preocupação com todos os terceiros partidos é que o apoio de Donald Trump é limitado - ele está bem abaixo de 50% - mas muito estável", disse Matt Bennett, cofundador da Third Way, uma empresa de estratégia política de esquerda. "Os eleitores que relutariam em escolher Biden em um confronto direto com Trump podem aproveitar a chance de votar em um Kennedy, mesmo que não saibam muito sobre ele."

Algumas das posições públicas de Kennedy se alinham mais com os apoiadores de Trump do que com a base centrista e de esquerda de Biden. As pesquisas de opinião compiladas pelo site FiveThirtyEight mostram que Kennedy atrai mais os republicanos do que os democratas por uma grande margem.

Mas estrategistas republicanos disseram que veem vantagens e desvantagens na presença de Kennedy na disputa.