Cruz Vermelha vasculha ruas de Nagorno-Karabakh em busca de moradores restantes

"Os hospitais .... não estão funcionando; a equipe médica foi embora; as autoridades do conselho de água foram embora; o diretor do necrotério também foi embora. Portanto, nesse cenário, a cena é bastante surreal."

Uma equipe do CICV está agora vasculhando as ruas com megafones em busca de moradores restantes, disse ele em uma coletiva de imprensa em Genebra. Uma das pessoas encontradas foi Susanna, uma paciente idosa com câncer, que estava começando a mostrar sinais de anemia e desnutrição, apesar das provisões deixadas por seus vizinhos.

"Em uma observação pessoal, devo dizer que é muito difícil encontrar os mais vulneráveis em necessidade, em circunstâncias como essa, e encontrar Susanna sozinha foi realmente um momento emocionante", disse ele. Ela foi levada de ambulância para a Armênia.

Questionado sobre a presença do Azerbaijão na capital, ele disse que forças policiais estavam patrulhando as ruas.

