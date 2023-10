Em cerimônia, Romênia marca decisão de ensinar história judaica e Holocausto nas escolas

"Estou entre aqueles que não hesitam em falar sobre patriotismo", disse Ciolacu na cerimônia para marcar a nova aula de história judaica e do Holocausto, que foi aprovada em 2021.

"No entanto, acredito que para uma nação forte e democrática, o patriotismo também significa não esconder as partes obscuras da história e aqueles que as criaram."

O parlamentar Silviu Vexler, presidente da federação das comunidades judaicas da Romênia que iniciou a mudança curricular, disse que a aula foi "o primeiro movimento real para assumir totalmente a responsabilidade pelo que aconteceu".

Partidos de extrema direita têm conquistado espaço em toda a Europa. Na Romênia, que realizará eleições presidenciais, gerais, locais e europeias em 2024, o partido de oposição ultranacionalista AUR, que foi eleito para o Parlamento no pleito anterior, vem crescendo nas pesquisas de opinião.

O Partido Social-Democrata, de Ciolacu, e o Partido Liberal Nacional, as duas maiores legendas do Parlamento que formam o governo de coalizão, disseram estar explorando a possibilidade de unificar suas candidaturas nas eleições para combater a ascensão do AUR.

Entre 1941 e 1945, a Alemanha nazista e seus colaboradores assassinaram sistematicamente cerca de seis milhões de judeus na Europa ocupada pelos alemães.