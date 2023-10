Filho de Biden se declara inocente em tribunal de acusações sobre porte de arma

Por Tom Hals

WILMINGTON, Estados Unidos (Reuters) - Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se declarou inocente, nesta terça-feira, das acusações de que mentiu sobre seu uso de drogas ao comprar uma arma de fogo, no primeiro processo criminal contra o filho de um presidente norte-americano no cargo.

Hunter, de 53 anos, foi acusado no mês passado de três infrações relacionadas a mentir em um formulário federal para adquirir uma pistola Colt Cobra em 2018 e por ser um usuário de drogas ilegais em posse da arma.