Índice de aprovação do governo Lula oscila para baixo e vai a 40,6%, diz CNT/MDA

BRASÍLIA (Reuters) - A aprovação do governo do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva registrou uma oscilação negativa, mas quase metade dos brasileiros diz que o governo está fazendo um trabalho melhor do que o de seu antecessor Jair Bolsonaro, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira.

A pesquisa do instituto MDA, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), apontou que 40,6% das pessoas entrevistadas avaliam o desempenho do governo Lula como "ótimo" ou "bom", em comparação com 43,1% na pesquisa anterior, em maio. O número dos que afirmam que o governo é "ruim" ou "péssimo" chegou a 27,2%, ante 24,6% na pesquisa anterior.

"A avaliação geral do novo governo permanece positiva, ainda atrelada, em parte, à vitória nas urnas no ano passado. Embora ainda positivas, o alerta fica para a redução das expectativas com emprego, renda, saúde e educação em relação a maio e, em especial, para a área de segurança pública, com predominante expectativa de piora", disse Marcelo Souza, diretor do MDA.