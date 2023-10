Juiz em caso de fraude em Nova York emite ordem de silêncio a Trump após crítica a funcionário de tribunal

Atuando durante o segundo dia de depoimentos do julgamento, o juiz proibiu ambos os lados de falar sobre sua equipe e ameaçou com “sérias sanções” se alguém o fizesse. O juiz não especificou a natureza destas sanções, mas elas poderiam incluir uma declaração de desacato ao tribunal, que pode acarretar multas e, em casos raros, pena de prisão.

“Considere esta declaração uma ordem de silêncio”, acrescentou Engoron.

James acusou Trump, seus dois filhos adultos, a Organização Trump e outros de inflar valores de seus ativos ao longo de uma década para garantir empréstimos bancários e condições de seguro favoráveis, e de supervalorizar a riqueza do próprio Trump em mais de 2 bilhões de dólares. O julgamento poderá levar ao desmantelamento do império empresarial de Trump, enquanto ele tenta recuperar a Presidência em 2024.

Engoron falou depois que Trump compartilhou uma publicação das redes sociais do funcionário da corte, que foi identificado pelo nome, posando com o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, de Nova York, que não está envolvido no caso. Trump referiu-se ao funcionário como “namorada de Schumer”.

"Que vergonhoso!" acrescentou Trump, o favorito à indicação republicana para enfrentar o presidente democrata Joe Biden nas eleições de 2024. “Este caso deve ser encerrado imediatamente!!”

A postagem de Trump foi excluída posteriormente.