Meta planeja cobrar usuários de Instagram e Facebook na UE por serviços sem anúncios, dizem fontes

Por Supantha Mukherjee e Jyoti Narayan e Akash Sriram

(Reuters) - A Meta estuda criar planos de assinatura sem anúncios para usuários do Instagram e do Facebook na Europa, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto nesta terça-feira.

Vários pacotes de preços foram discutidos, mas o plano de 10 euros por mês é o mais viável, disse uma delas, enquanto a outra fonte disse que ele será implementado nos próximos meses.