México envia ônibus para migrantes no sul, milhares chegam à fronteira com EUA

JUCHITAN, México (Reuters) - Várias centenas de migrantes no sul do México aguardavam ônibus para o norte na segunda-feira sob um novo programa do governo destinado a ajudar a gerenciar o número de chegadas no país, após o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dizer que 10 mil pessoas têm chegado diariamente à fronteira norte com os Estados Unidos.

Milhares de migrantes cruzaram a fronteira do México com os EUA nas últimas semanas, alarmando as autoridades das cidades fronteiriças norte-americanas e provocando atrasos no comércio.

Na cidade de Tijuana, no norte do país, na segunda-feira, em frente a San Diego, na Califórnia, várias dezenas de pessoas se debruçaram sobre uma parte do muro da fronteira com os EUA que atravessa a praia no Oceano Pacífico, em um vídeo visto pela Reuters.