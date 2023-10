Níger diz que 29 soldados foram mortos em ataque e rejeita mediação da Argélia

NIAMEI (Reuters) - Pelo menos 29 soldados do Níger foram mortos em uma emboscada de insurgentes perto da fronteira do país com o Mali, segundo o Ministério da Defesa do país, o ataque mais mortal desde que os militares tomaram o poder em um golpe de Estado em julho.

Separadamente, a junta do Níger negou que tenha aceitado uma oferta da Argélia para atuar como mediadora para resolver sua crise política, embora a Argélia tenha dito na segunda-feira que havia recebido uma notificação oficial de aceitação.

O Níger e seus vizinhos Mali e Burkina Faso, também comandados por governos militares que tomaram o poder em golpes, estão lutando contra militantes ligados à Al Qaeda e ao Estado Islâmico, que mataram milhares e deslocaram mais de dois milhões de pessoas na região do Sahel. Eles assinaram um pacto de segurança no mês passado, prometendo defender uns aos outros contra rebeldes ou agressores.