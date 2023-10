ONU levanta preocupação sobre o número "alarmante" de pessoas desaparecidas no México

Por Stefanie Eschenbacher

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O Comitê das Nações Unidas para Desaparecimentos Forçados expressou nesta terça-feira preocupações sobre o que chamou de investigação inadequada sobre o número "alarmante" de desaparecimentos no México, as consequentes baixas condenações e a "impunidade quase absoluta".

Atualmente 111.896 pessoas estão registradas como desaparecidas na base de dados oficial do Ministério do Interior do México, número que não inclui outro muito maior, de pessoas que desapareceram e foram posteriormente encontradas mortas.