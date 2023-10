Oposição na Venezuela rejeita pedido para adiar primárias

Por Vivian Sequera e Mayela Armas

CARACAS (Reuters) - A comissão eleitoral da oposição da Venezuela disse na segunda-feira que seguirá em frente com sua votação primária no final de outubro para escolher seu candidato presidencial para as eleições gerais do próximo ano, depois que o conselho eleitoral nacional do país pediu um adiamento.

A oposição política da nação sul-americana enfrentará os socialistas governistas do presidente Nicolás Maduro, que presidiram um prolongado colapso econômico marcado por uma inflação altíssima e perseguição aos críticos, de acordo com grupos de defesa dos direitos humanos.